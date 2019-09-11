Годовой прирост портфеля кредитов физлицам в РФ вырос до 15,9%

УрБК, Москва, 11.09.2019. Центробанк зафиксировал отток средств с валютных депозитов в августе при существенном росте ...08.11.2016 С начала года объем просроченных ипотечных кредитов увеличился на 9,6%
УрБК, Москва, 08.11.2016. Общий объем просроченных кредитов в январе-сентябре 2016 года увеличился на 9,6% — до 72,5 ...09.06.2016 ЦБ: Объем портфеля необеспеченных кредитов банков физлицам в апреле снизился на 1%
УрБК, Москва, 09.06.2016. Объем совокупного портфеля необеспеченных кредитов, предоставленных банками РФ физлицам, в ...17.09.2014 ЦБ: Годовой темп прироста портфеля ипотечных кредитов на 1 августа составил почти 32%
УрБК, Москва, 17.09.2014. Годовой темп прироста портфеля ипотечных кредитов на 1 августа 2014 года составил 31,8% ...15.05.2012 Банк России: прирост кредитования физических лиц продолжает опережать прирост кредитов нефинансовым организациям
УрБК, Москва, 15.05.2012. Банковский сектор РФ в апреле 2012 года увеличил темпы прироста кредитования без МБК до 2,7% ...