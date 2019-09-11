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Сегодня, 12:01

Годовой прирост портфеля кредитов физлицам в РФ вырос до 15,9%

В мае 2023 года розничное кредитование продолжило увеличиваться ускоренным темпом. Так, годовой прирост портфеля кредитов физическим лицам возрос до 15,9% после 13,3% в апреле, а высокая активность наблюдалась как в ипотеке, так и в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».

Объем предоставленных рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по итогам мая составил более 580 млрд руб., что заметно превышает среднемесячные значения не только прошлого года, но и 2020-2021 годов — периода широкого распространения льготной ипотеки.

Помимо этого, годовой прирост портфеля ИЖК повысился до 21,4% с 18,6% в апреле.

Что касается корпоративного кредитования, после высоких показателей февраля-апреля в мае оно несколько замедлилось. Так, его месячный прирост приблизился к средним значениям 2020-2021 годов. Тем не менее под влиянием эффекта низкой базы годовой темп прироста банковского портфеля корпоративных кредитов продолжил обновлять многолетние максимумы, достигнув 18,9% на начало июня.
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