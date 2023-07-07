Официальный курс доллара США снизился на 98 коп., евро — на 73 коп.

УрБК, Москва, 12.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 июля 2023 года. Курс долл. США снизился на 98,86 коп., до 90,50 руб., евро — на 73,80 коп., до 99,67 руб.