Официальный курс доллара США снизился на 98 коп., евро — на 73 коп.

УрБК, Москва, 07.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июля 2023 года. Курс долл. США ...25.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 35 коп.
УрБК, Москва, 25.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 мая 2023 года. Курс долл. США ...19.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 12 коп. евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 19.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 мая 2023 года. Курс долл. США ...19.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 72 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 19.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 мая 2023 года. Курс долл. США ...03.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 71 коп.
УрБК, Москва, 03.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 мая 2023 года. Курс долл. США ...