В Екатеринбурге будут судить работницу банка за хищение 1,2 млн рублей со счетов клиентов

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении сотрудницы одного из банков, которая похитила со счетов клиентов 1,2 млн руб. В 2015 году женщина, воспользовавшись служебным положением, перевела деньги со счетов, длительное время не востребованных клиентами, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Прокурор утвердил обвинительный приговор в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».