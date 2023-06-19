В Екатеринбурге будут судить работницу банка за хищение 1,2 млн рублей со счетов клиентов

УрБК, Челябинск, 19.06.2023. Сотрудники челябинского Следственного комитета РФ направили в суд уголовное дело в ...04.03.2021 Директор турагентства в Екатеринбурге обвиняется в продаже фиктивных путевок на сумму более 600 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело в отношении директора турагентства, ...13.08.2020 В Екатеринбурге главный специалист банка обвиняется в хищении 1,5 млн руб. со счетов клиентов
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2020. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении специалиста одного из ...19.06.2019 Бывшего директора МУП «Алапаевский горводоканал» будут судить за присвоение более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Алапаевский ...01.07.2016 В Качканаре сотрудницу ПФР будут судить за хищение пенсий в размере 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2016. В качканарский городской суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы ...