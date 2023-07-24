Жительница Челябинской области отдала мошенникам 400 тыс. рублей при попытке заработать на бирже

УрБК, Челябинск, 06.12.2023. Пенсионерка из Челябинской области перевела неизвестным 403 тыс. руб., думая, что торгует акциями на бирже. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.



Как сообщила заявительница, она прошла онлайн-тест в интернете, после чего ей позвонил неизвестный и сообщил, что она получила высокие баллы и может принять участие в торговле акциями. По указаниям кибермошенника пенсионерка создала личный кабинет на одном из сайтов и перевела на сторонние счета личные средства. После этого в личном кабинете отразилась информация, что она заработала 1,8 тыс. руб.



Тогда женщина взяла кредиты еще на 388 тыс. руб., перевела их на указанные неизвестными счета и, получив «прибыль», решила вывести деньги. Однако с женщины потребовали «страховку» в размере 220 тыс. руб. Когда потерпевшая отказалась вносить такие деньги, ее личный кабинет оказался заблокирован.