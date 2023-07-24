Жительница Челябинской области отдала мошенникам 400 тыс. рублей при попытке заработать на бирже

УрБК, Челябинск, 24.07.2023. Работница металлургического завода в Златоусте перевела на счета мошенников 3 млн 622 тыс. ...13.07.2023 Жительница Краснотурьинска перевела мошенникам более 1 млн рублей личных накоплений
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Свердловской области пенсионерка добровольно перевела мошенникам 1,1 млн руб. личных ...30.05.2023 В Алапаевске пенсионерка перевела аферистам более 800 тыс. рублей в качестве инвестиций
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В полицию Алапаевска обратилась 78-летняя местная жительница, которая перевела ...14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...