Пенсионерка из Екатеринбурга по указаниям мошенников «инвестировала в акции» и потеряла более 700 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. В Екатеринбурге пенсионерка на протяжении нескольких месяцев переводила мошенникам ...06.12.2023 Жительница Челябинской области отдала мошенникам 400 тыс. рублей при попытке заработать на бирже
УрБК, Челябинск, 06.12.2023. Пенсионерка из Челябинской области перевела неизвестным 403 тыс. руб., думая, что торгует ...18.10.2023 В Екатеринбурге злоумышленники заставили пенсионерку оформить «зеркальный кредит» под залог квартиры на 3,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В Екатеринбурге неизвестные похитили у пенсионерки 3,4 млн руб. Женщину обманули сразу ...28.06.2023 Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...09.12.2022 Пенсионерка из Екатеринбурга отдала телефонным мошенникам накопления в размере более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. В Екатеринбурге в отдел полиции № 12 УМВД обратилась 71-летняя женщина, рассказав, что ...