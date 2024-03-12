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Вчера, 09:03

Пенсионерка из Екатеринбурга по указаниям мошенников «инвестировала в акции» и потеряла более 700 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. Пожилая жительница Екатеринбурга, следуя указаниям мошенников, перевела им более 700 тыс. руб. под видом инвестиций. Для получения обещанной злоумышленниками прибыли пенсионерка взяла кредиты, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.

Так, потерпевшая сообщила, что ей позвонили неизвестные и предложили приобрести акции «Газпрома». Женщина вложила личные средства, после чего мошенники сообщили, что она заработала 180 тыс. руб., и теперь необходимо вложить еще, чтобы увеличить прибыль. Пенсионерка оформила кредиты и через мобильное приложение перевела деньги на продиктованные злоумышленниками счета. После осуществления переводов ее банковская карта была заблокирована, и она поняла, что стала жертвой мошенников.

По факту хищения денежных средств правоохранительные органы возбудили уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
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