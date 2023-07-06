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В Екатеринбурге бренд одежды HARD выпустили футболки с принтом Эльмаша в рамках проекта «На районе»

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В коллекции сувениров «На районе» от девелопера «Атомстройкомплекс» и бренда одежды HARD появились футболки с принтом в эстетике советских мозаичных панно. Новая коллекция посвящена Эльмашу, а прибыль от продажи футболок пойдет на обновление пространства кинотеатра «Заря», сообщает пресс-служба проекта.

В Екатеринбурге бренд одежды HARD выпустили футболки с принтом Эльмаша в рамках проекта «На районе»
Фото пресс-службы проекта «На районе»

Принт Эльмаша оформлен в насыщенно-красном, сером и черном цветах, которые ассоциируются с символикой СССР. Изображение выполнено в эстетике мозаичных панно, таких как на здании ДК имени Лаврова, который строили по заказу ЗиКа.

«Наша компания не только строит и развивает Екатеринбург, но и работает с локальным патриотизмом горожан, привлекая их внимание к знаковым местам. «На районе» — один из таких проектов, в рамках которого мы не только даем горожанам возможность гордиться родным районом, но и помочь ему стать лучше», — рассказал креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов.

Средства от продажи изделий девелопер направит на помощь пространству кинотеатра «Заря». Помещения получили новую жизнь благодаря неравнодушным горожанам и энтузиастам, которые возрождают к жизни местные достопримечательности. Благодаря этому проекту здание превратилось в районный культурный центр наследия Эльмаша.

Продажа футболок «На районе» уже стартовала в магазинах HARD в Екатеринбурге на 8 Марта, 12д и Хохрякова, 21, а также в онлайн-магазине.

Напомним, что посвященные Эльмашу футболки — это не первая коллекция одежды про районы Екатеринбурга. Впервые проект «На районе» «Атомстройкомплекс» запустил в 2020 году, а в 2022 году обновил его. Первым изделием второй волны стал тираж футболок с принтами Вторчермета.
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