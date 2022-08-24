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«Атомстройкомплекс» и уральский бренд HARD выпустили коллекцию футболок с видами Вторчермета в поддержку фонда «Зоозащита»

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Компания «Атомстройкомплекс» в сотрудничестве с уральским брендом одежды HARD выпустила коллекцию футболок с изображениями локаций микрорайона Вторчермет. Часть вырученных средств с продажи каждой футболки перечислена в НКО «Благотворительный фонд «Зоозащита», которая оказывает помощь бездомным животным, сообщает пресс-служба застройщика.

Коллекция была создана в рамках проекта «На районе», который подразумевает создание запоминающегося, вирусного мерча для различных городских локаций. Принт для футболки, посвященной Вторчермету, разработала уральская художника Елизавета Нестерова: она изобразила парк Камвольного комбината и расположенный в нем пруд, который местные жители называют Мухой.

«Екатеринбург — основное место приложения усилий нашей компании, здесь мы строим дома, создаем рабочие места, открываем новые производства. Наша цель — сделать город интересным и привлекательным для жизни, чтобы горожане хотели участвовать в его развитии, гордились им, ощущали свою сопричастность городской истории. Поэтому мы уже три года проводим фестиваль паблик-арта «ЧО», поддерживаем творческую молодежь, культивируем любовь к городу и созиданию. Проект «На районе», в рамках которого мы выпускаем футболки, посвященные разным городским районам и достопримечательностям, позволяет с одной стороны поддерживать местных художников и дизайнеров, с другой — давать возможность горожанам выразить привязанность к своему городу детства и родному району. А перечисляя часть вырученных средств на благотворительность, мы акцентируем внимание на добрых делах, возможности каждого человека оказывать посильную помощь ближним», — рассказал креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.

«Атомстройкомплекс» и уральский бренд HARD выпустили коллекцию футболок с видами Вторчермета в поддержку фонда «Зоозащита»

Руководитель благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман отметила, что перечисленные средства будут направлены на оплату ветеринарных услуг для подопечных фонда, поскольку это является самой затратной статьей расходов.

«Мы благодарны проекту «На районе», который в яркой, современной подаче вовлекает молодежь в добрые дела, призывает любить место, в котором живешь, заботиться о нем и друг о друге. Эта идея созвучна миссии фонда «Зоозащита», который объединяет неравнодушных горожан и каждый день доказывает: вклад каждого из нас ценен в общем деле, результатом которого могут стать спасенные жизни», — добавила Анна Вайман.

«Атомстройкомплекс» и уральский бренд HARD выпустили коллекцию футболок с видами Вторчермета в поддержку фонда «Зоозащита»

Футболки с изображением достопримечательности Вторчермета можно купить в магазине HARD, поддержав таким образом и местных производителей одежды, и фонд «Зоозащита». Компания «Атомстройкомплекс», в свою очередь, готовит к выпуску новую партию футболок проекта «На районе». Она будет посвящена микрорайону Эльмаш и легендарному кинотеатру «Заря».

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

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