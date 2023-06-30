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В Екатеринбурге при поддержке паблик-арт-программы «ЧО» выпустили коллекцию вещей из переработанных материалов

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» от группы компаний «Атомстройкомплекс» и бренд 2.0 выпустили коллекцию одежды, изготовленную из старых сувенирных футболок и рубашек. В продажу поступило всего 75 предметов гардероба, приобрести их можно в магазине «Маркет Арка» в ТЦ Sila Voli, сообщает пресс-служба «ЧО».

В Екатеринбурге при поддержке паблик-арт-программы «ЧО» выпустили коллекцию вещей из переработанных материалов

Свои старые футболки на переработку отдала команда Ural Music Night, поэтому фрагменты фирменных принтов главной музыкальной ночи можно найти на каждом изделии.

«Если вам попадется надпись «UR MU Ni», «Екатеринбург Урал Россия», «ВОЛО» или «НТЕР» на спине — знайте, это «Ночь музыки» 2020 года», — говорится в презентации организаторов.

К проекту также присоединились фестиваль уличного искусства «Стенограффия», УрФУ, проект «Вещь Добра» и компания «Атомстройкомплекс».

В Екатеринбурге при поддержке паблик-арт-программы «ЧО» выпустили коллекцию вещей из переработанных материалов

Руководитель паблик-арт-программы «ЧО» Никита Харисов рассказал, что в этом году организаторы решили отказаться от производства новой одежды с логотипами мероприятия.

«В этом году мы решили полностью отказаться от производства нового мерча в поддержку осознанного потребления и продвижения апсайклинга. Мы решили создать «мерч из мерча» уральских фестивалей и брендов, перешив завалявшиеся на складе футболки. Получились вещи с квинтэссенцией уральского духа. Ведь уральский дух — это не один фестиваль или событие, это мы все вместе», — сказал Н. Харисов.

В Екатеринбурге при поддержке паблик-арт-программы «ЧО» выпустили коллекцию вещей из переработанных материалов

Все изделия были окрашены вручную в технике тай-дай. Сначала одежду перетягивают в нескольких местах, образуя складки и заломы. Затем ткань погружают в емкость с краской, достают, разматывают, сушат и обрабатывают специальными составами, которые закрепляют цвет. Дальше изделия распарывают и перешивают, гармонично сочетая принты и добавляя разные детали — воротники, объединяющие полоски ткани или нашивки. Поскольку собранные футболки отличались принтами, материалом и кроем, рукава получились разными: один оверсайз, второй стандартный.

Соорганизаторами проекта выступили также Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург) и АНО «Стандарт 2.0». Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»
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