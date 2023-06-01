На Южном Урале спрос на аренду загородной недвижимости на 40% превышает предложение

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. Доля Свердловской области в спросе на краткосрочную аренду загородной недвижимости ...

Доля Свердловской области в спросе на аренду загородной недвижимости среди регионов РФ составляет 1,6%

На Южном Урале спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости за год вырос более чем на треть

УрБК, Челябинск, 01.06.2023. В Челябинской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае ...