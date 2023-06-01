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Вчера, 13:01

На Южном Урале спрос на аренду загородной недвижимости на 40% превышает предложение

УрБК, Челябинск, 11.07.2023. Доля Челябинской области в спросе на краткосрочную аренду загородной недвижимости среди регионов РФ в июне 2023 года составила 3,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель не изменился, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Что касается доли предложения загородных объектов для краткосрочной аренды в регионе, за указанный период она составила 2,5%.

Помимо этого, соотношение долей спроса и предложения на рынке краткосрочной аренды загородного жилья в Челябинской области составило 40,2%.

С этим результатом Южный Урал вошел в число регионов с наибольшим превышением спроса над предложением. Помимо него, в этот список вошли Алтайский край (спрос выше на 84,1%), Татарстан (79,4%), Башкортостан (68,1%), Самарская (40,2%) и Нижегородская (40,1%) области.
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