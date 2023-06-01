На Южном Урале спрос на аренду загородной недвижимости на 40% превышает предложение

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. Доля Свердловской области в спросе на краткосрочную аренду загородной недвижимости ...01.06.2023 На Южном Урале спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости за год вырос более чем на треть
УрБК, Челябинск, 01.06.2023. В Челябинской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае ...28.03.2023 Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Челябинске за квартал снизился почти на 30%
УрБК, Челябинск, 28.03.2023. Стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Челябинске в I квартале текущего ...28.03.2023 В Екатеринбурге стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости за год снизилась на 16,7%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. Стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Екатеринбурге в I квартале ...23.11.2022 В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости вырос на 11,3%
УрБК, Челябинск, 23.11.2022. В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в начале ...