Доля Свердловской области в спросе на аренду загородной недвижимости среди регионов РФ составляет 1,6%

УрБК, Челябинск, 01.06.2023. В Челябинской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае ...28.03.2023 Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Челябинске за квартал снизился почти на 30%
УрБК, Челябинск, 28.03.2023. Стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Челябинске в I квартале текущего ...28.03.2023 В Екатеринбурге стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости за год снизилась на 16,7%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. Стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Екатеринбурге в I квартале ...23.11.2022 В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости вырос на 11,3%
УрБК, Челябинск, 23.11.2022. В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в начале ...23.11.2022 В Свердловской области на 32,5% вырос спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В начале ноября спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Свердловской ...