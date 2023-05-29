В Свердловской области могут появиться штрафы за нарушения во внешнем оформлении киосков

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В Свердловской области могут ввести штрафы за выброс и хранение мусора и спиленных ...02.11.2017 В Свердловской области возвращают штрафы за парковку на газонах и нарушения правил благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. Законодательное собрание Свердловской области приняло поправки в региональный закон «Об ...20.03.2015 С сегодняшнего дня штрафы за самовольный захват земельных участков выросли в десятки раз
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2015. 20 марта вступил в силу федеральный закон от 08.03.2015 № 46-ФЗ «О внесении изменений ...15.12.2014 Штрафы на нарушение правил эвакуации автотранспорта в Свердловской области могут вырасти
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2014. Штрафы на нарушение правил эвакуации автотранспорта в Свердловской области могут быть ...19.06.2013 Муниципалитетам могут вернуть право взимать штрафы за нарушение правил благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2013. Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит законопроект, возвращающий ...