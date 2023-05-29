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Вчера, 12:43

В Свердловской области могут появиться штрафы за нарушения во внешнем оформлении киосков

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Свердловской области могут появиться штрафы за нарушения при внешнем оформлении ларьков и киосков. Об этом говорится в поправках в региональный закон об административных правонарушениях, которые внесены в Законодательное собрание.

Документ включает в себя требования к цвету, габаритам и материалам, из которых выполнен нестационарный торговый объект. Штраф для юридических лиц составит до 50 тыс. руб.

В другой статье предусмотрены требования к условиям размещения объекта. Например, за несоответствие площади ларька или специализации торговли в указанном месте штраф может достигать 100 тыс. руб.
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