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ПНТЗ выступил организатором творческой лаборатории для учащихся Первоуральской детской художественной школы

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) организовал творческую лабораторию для местной детской художественной школы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Завод организовал сеансы живописи на открытом небе возле электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32», заводских проходных и на вертолетной площадке. В мероприятии участвовали более 80 молодых художников в возрасте от 13 до 15 лет. Они создавали индустриальные пейзажи в акварельной и графической техниках, отрабатывая профессиональные навыки по написанию картин в «живой» и динамичной обстановке при естественном освещении. Детям также провели экскурсии по территории ПНТЗ, трубопрокатному цеху и Финишному центру по производству труб нефтяного сортамента.

Лучшие работы участников пленэра выбраны в качестве иллюстраций для эксклюзивных наборов почтовых открыток, которые ПНТЗ выпустит ко Дню металлурга.

«ПНТЗ активно поддерживает инициативы в области культуры и образования, которые помогают раскрыть таланты подрастающего поколения. Совместный проект ко Дню металлурга дал возможность детям побывать на современном металлургическом производстве, познакомиться с производственным процессом, проникнуться промышленной архитектурой. Уверен, это будет положительным и серьезным художественным опытом, направляющим юных художников на исследование новых тем в живописи», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Сотрудничество предприятия и творческой школы продолжится в 2024 году — в год 90-летия ПНТЗ. В планах партнеров реализовать несколько совместных креативных проектов.

«Территория ПНТЗ впечатляет яркими и нестандартными визуальными решениями, поэтому ребята с интересом включились в процесс. Работы учеников показывают первоуральцам, что городской акварельный пейзаж может быть разным, в том числе строгим, графичным и даже брутальным — демонстрирующим, как живет город «изнутри». Возможно, после такой творческой лаборатории кто-то из учеников задумается о выборе профессии промышленного дизайнера или архитектора», — отметила исполняющая обязанности директора Первоуральской детской художественной школы Наталья Трандина.
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