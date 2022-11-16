Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал на ИННОПРОМе соглашение о цифровизации транспортного комплекса города

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Микрон» Александр Сырчиков по итогам панельной дискуссии «Умный город» на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации транспортного комплекса столицы Урала.Так, в бесконтактных смарт-картах екатеринбуржцев, используемых для оплаты проезда в общественном транспорте, появятся отечественные микроконтроллеры. А для считывания информации будут использоваться ридеры, спроектированные с применением отечественной компонентной базы. Также в рамках соглашения в городе будут организованы производства полупроводниковой, микроэлектронной и полиграфической продукции.Отметим, что АО «Микрон» является крупнейшим производителем и экспортером микроэлектроники в России, резидентом ОЭЗ «Технополис Москва». Одним из ключевых направлений его деятельности является создание продуктов для ведомственного проекта Минстроя «Умный Город» и национальной программы «Цифровая Экономика».