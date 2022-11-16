Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал на ИННОПРОМе соглашение о цифровизации транспортного комплекса города

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. В ходе VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и ...06.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение с Аналитическим центром при правительстве РФ для проработки стратегии развития города
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и руководитель АНО «Аналитический центр при ...26.04.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил проект «Умный город» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия»
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня принял участие в тематической сессии ...07.07.2021 Власти Екатеринбурга и итальянского города Алессандрия подписали соглашение о дружбе
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель городского совета итальянского города ...07.04.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов договорился о сотрудничестве с хокимом Ташкента
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев договорились ...