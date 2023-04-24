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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продемонстрировал уральские разработки премьер-министрам России, Белоруссии и Казахстана в ходе ИННОПРОМа

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, премьер-министру Беларуси Роману Головченко и главе правительства Казахстана Алихану Смаилову разработки уральских предприятий на региональном стенде ИННОПРОМА. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продемонстрировал уральские разработки премьер-министрам России, Белоруссии и Казахстана в ходе ИННОПРОМа

Стенд Свердловской области занимает более 1 тыс. кв. м. На нем представлены 34 проекта местных предприятий и организаций.

Среди представленного оборудования губернатор обратил внимание гостей на авиатехнику Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Р. Головченко добавил, что Белоруссия сейчас договаривается о совместной с УЗГА разработке пассажирского самолета на 19 мест.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продемонстрировал уральские разработки премьер-министрам России, Белоруссии и Казахстана в ходе ИННОПРОМа

На одной из площадок М. Мишустин, Р. Головченко и А. Смаилов ознакомились со стендом «Трубной Металлургической Компании» и «Синары». Там представлена новая модель электропоезда «Ласточка», оснащенная отечественным асинхронным двигателем. Предполагается, что такие электропоезда выйдут в регулярные рейсы до конца 2023 года. Контракт на поставку первых 22 составов уже подписан с РЖД.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продемонстрировал уральские разработки премьер-министрам России, Белоруссии и Казахстана в ходе ИННОПРОМа

М. Мишустин посетил национальный стенд Белоруссии. На нем презентована станкоинструментальная промышленность страны. Причем вся она создавалась в сотрудничестве с российскими партнерами.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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