Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продемонстрировал уральские разработки премьер-министрам России, Белоруссии и Казахстана в ходе ИННОПРОМа

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в ...Вчера, 09:42 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Белоруссии Роман ...24.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ознакомился с возможностями ферганских предприятий
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом Ферганскую ...05.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев представил главам правительств России и Казахстана перспективные разработки на «Иннопроме»
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Губернатор Свердловской области представил главе правительства РФ Михаилу Мишустину и ...25.04.2022 Официальные делегации стран-участниц выставки «Иннопром» в Ташкенте ознакомились со стендом Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил главам официальных ...