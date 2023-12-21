Уральская компания получила федеральный грант в 12 млн рублей на серийное производство импортозамещающего инновационного материала

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Свердловское предприятие «Интелл Росс» на конкурсе «Бизнес-Старт» от фонда содействия инновациям получило грант в размере 12 млн руб. на запуск производства импортозамещающих ударопрочных накладок для направляющих. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков рассказал, что компания направит грант на запуск серийного производства самосмазывающихся изделий из материала собственного изобретения INTELLROSS-Y.



«Это замена американского композитного материала, детали из которого будут минимум вдвое долговечнее, их можно применять в промышленных станках при постоянном трении. Сейчас пластины проходят опытно-промышленную эксплуатацию на направляющих в горячих прессах на нескольких металлургических заводах», — подчеркнул Вадим Третьяков.



Принять участие в конкурсе компания решила после рекомендации агентства по привлечению инвестиций, куда «Интелл Росс» регулярно обращается за консультациями.



Ранее компания прошла отбор и бесплатно приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 на стенде Среднего Урала, где губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил прорывные разработки уральских предприятий председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, премьер-министру Республики Беларусь Роману Головченко и главе правительства Республики Казахстан Алихану Смаилову.



Всего на конкурс «Бизнес-Старт» было подано 107 заявок из 39 субъектов Российской Федерации.