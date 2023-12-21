Уральская компания получила федеральный грант в 12 млн рублей на серийное производство импортозамещающего инновационного материала

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Свердловское правительство выразило поддержку региональной компании «Реиннольц» ...07.11.2023 В Екатеринбурге открылось предприятие полного цикла по производству косметики для домашних животных
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге на базе технопарка высоких технологий Свердловской области ...26.09.2023 На выставке ИННОПРОМ в Астане представлено 40 экспортно ориентированных предприятий и организаций Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. Министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков в рамках деловой программы ...10.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продемонстрировал уральские разработки премьер-министрам России, Белоруссии и Казахстана в ходе ИННОПРОМа
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил председателю правительства ...27.03.2023 Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков. Он ...