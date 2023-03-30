В Екатеринбурге с 1 августа в Академический район на троллейбусном маршруте № 28 будут курсировать новые машины с автономным ходом

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Екатеринбурге с 5 по 30 апреля 2023 года будет закрыто движение транспорта по улице ...17.03.2023 В Екатеринбурге с 29 марта почти на месяц перекроют движение на улице Академика Вонсовского
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В Екатеринбурге с 29 марта по 23 апреля 2023 года будет закрыто движение транспорта по ...18.11.2022 Власти Екатеринбурга подписали контракт на поставку 45 троллейбусов
Администрация Екатеринбурга и компания «Автотехком» подписали контракт на поставку в муниципалитет 45 троллейбусов. ...08.10.2019 В Академическом районе Екатеринбурга запустят троллейбусную и трамвайную линии
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В Екатеринбурге в Академическом районе появится троллейбусная линия. Соответствующая ...11.01.2010 В Екатеринбурге согласован примерный маршрут скоростного трамвая, который будет следовать из строящегося района «Академический»
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2010. В новом районе «Академический» с начала года открылось два автобусных маршрута — № 012 ...