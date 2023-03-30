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В Екатеринбурге с 1 августа в Академический район на троллейбусном маршруте № 28 будут курсировать новые машины с автономным ходом

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Академический район Екатеринбурга с 1 августа будет запущен новый троллейбусный маршрут № 28. На линии будут курсировать только новые машины с автономным ходом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Маршрут пройдет от конечной остановки ЦПКиО по улицам Щорса — Амундсена — Краснолесья — Вильгельма де Геннина — Сахарова — Амундсена до Академгородка.

Запуск троллейбуса станет частью проекта городских властей по модернизации системы общественного транспорта Академического, а также реконструкции улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии в новый район города.

Напомним, что в год 300-летия в Екатеринбурге обновился парк троллейбусов. Современные машины с запасом автономного хода были изготовлены минским заводом «Белкоммунмаш».

Машины оснащены валидаторами для оплаты проезда, кондиционером с системой климат-контроля, USB-розетками, устройством вызова экстренных оперативных служб, видеонаблюдением и системой контроля за состоянием водителя, а также системой для опускания пола для удобства входа и выхода маломобильных групп граждан.
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