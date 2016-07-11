Глава правительства РФ Михаил Мишустин прибыл на ИННОПРОМ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в ИННОПРОМе. Главу кабмина встретили полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.



«В ходе рабочей поездки в Екатеринбург Михаил Мишустин вместе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и премьер-министром Белоруссии Романом Головченко осмотрит международную промышленную выставку ИННОПРОМ и примет участие в стратегической сессии», — говорится в сообщении.



Выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Ее тема в этом году — «Устойчивое производство: стратегии обновления». В качестве страны-партнера выступила Белоруссия.