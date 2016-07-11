Глава правительства РФ Михаил Мишустин прибыл на ИННОПРОМ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 10 июля начала работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Мероприятие проходит на базе ...Сегодня, 09:42 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Белоруссии Роман ...Сегодня, 09:03 В Екатеринбурге сегодня начинает работу промышленная выставка ИННОПРОМ
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Екатеринбурге 10 июля начинает работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ. ...11.07.2016 Дмитрий Медведев прибыл в Екатеринбург на выставку «Иннопром-2016»
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2016. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл в Екатеринбург, чтобы принять ...12.07.2012 Дмитрий Медведев примет участие в выставке «Иннопром-2012»
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2012. В Екатеринбурге открылась III Уральская международная выставка и форум промышленности и ...