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Товарооборот между Свердловской областью и Белоруссией превысил 600 млн долларов США

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. По итогам 2022 года товарооборот между Свердловской областью и Белоруссией вырос в полтора раза и превысил 600 млн долл. США. Объем товаров составил более 500 тыс. т, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Экспорт вырос почти на 19%, до 144 тыс. 414 т, импорт — на 72%, до 382,3 тыс. т. Почти 60% поставок из Свердловской области составляет металлопрокат, 18% — машины и оборудование. В структуре импорта 44% занимают белорусские тракторы и автобусы, продовольственные товары и сырье для их производства — 14%.

«Уральский и белорусский бизнес могут помочь друг другу в замещении необходимых товаров, компонентов и сырья. Логистические преимущества позволяют нашей продукции быть конкурентноспособной. Представители Белоруссии проявляют заинтересованность к взаимодействию в области импортозамещения электротехнического и высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования с перспективой создания совместных производств», — подчеркнул начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

Напомним, что Белоруссия выступает страной-партнером на промышленной выставке ИННОПРОМ.
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