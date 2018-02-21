Товарооборот между Свердловской областью и Белоруссией превысил 600 млн долларов США

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В 2017 году Свердловская область экспортировала товаров на сумму 6 млрд 920,6 млн долл. США. По сравнению с 2016 годом ...

В 2017 году экспорт товаров из Свердловской области сократился на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2018. В 2017 году Свердловская область экспортировала товаров на сумму 6 млрд 920,6 млн долл. ...

Объем торговли между Россией и Китаем увеличился на 20%

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года в долларовом эквиваленте вырос на 20,8% в сравнении с прошлым ...

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УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. В зоне действия Кольцовской таможни в 2016 году товарооборот увеличился в 2,3 раза — до ...

В январе-октябре импорт из России в КНР снизился на 5,2%

УрБК, Москва, 08.11.2016. По итогам января-октября общий объем двустороннего товарооборота между Россией и КНР достиг ...