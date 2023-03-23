В Екатеринбурге сегодня начинает работу промышленная выставка ИННОПРОМ

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Екатеринбурге 10 июля начинает работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Мероприятие проходит на базе «Екатеринбург-Экспо» и завершится 13 июля.



В этом году страной-партнером выставки стала Белоруссия. Главная тема события — «Устойчивое производство: стратегии обновления». Также в рамках ИННОПРОМа состоится VII Российско-Китайское ЭКСПО.



Ожидается, что на деловую программу прибудут около 50 тыс. гостей. В их числе — глава правительства РФ Михаил Мишустин, руководство крупных зарубежных предприятий.