В Екатеринбурге сегодня начинает работу промышленная выставка ИННОПРОМ

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2023 года на площадке Международной промышленной ...14.07.2016 Коротко о событиях месяца
С 11 по 14 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Екатеринбург, бул. Экспо, 2) проходит международная промышленная выставка ...11.07.2016 В Екатеринбурге начинает работу международная промышленная выставка «Иннопром-2016»
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2016. В Екатеринбурге начинает работу международная промышленная выставка «Иннопром-2016». ...06.07.2016 Коротко о событиях месяца
С 11 по 14 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Екатеринбург, бул. Экспо, 2) состоится международная промышленная выставка ...05.07.2016 Коротко о событиях месяца
С 11 по 14 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Екатеринбург, бул. Экспо, 2) состоится международная промышленная выставка ...