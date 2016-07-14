В Екатеринбурге сегодня начала работу промышленная выставка ИННОПРОМ

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Екатеринбурге 10 июля начинает работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ. ...14.07.2016 Коротко о событиях месяца
С 11 по 14 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Екатеринбург, бул. Экспо, 2) проходит международная промышленная выставка ...11.07.2016 В Екатеринбурге начинает работу международная промышленная выставка «Иннопром-2016»
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2016. В Екатеринбурге начинает работу международная промышленная выставка «Иннопром-2016». ...07.07.2016 Коротко о событиях месяца
С 11 по 14 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Екатеринбург, бул. Экспо, 2) состоится международная промышленная выставка ...06.07.2016 Коротко о событиях месяца
С 11 по 14 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Екатеринбург, бул. Экспо, 2) состоится международная промышленная выставка ...