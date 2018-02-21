Товарооборот между Свердловской областью и Белоруссией превысил 600 млн долларов США

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. По итогам 2022 года товарооборот между Свердловской областью и Белоруссией вырос в ...21.02.2018 В 2017 году экспорт товаров из Свердловской области сократился на 2,8%
В 2017 году Свердловская область экспортировала товаров на сумму 6 млрд 920,6 млн долл. США. По сравнению с 2016 годом ...25.01.2017 Товарооборот в зоне Кольцовской таможни в 2016 году составил 2,1 млрд долл. США
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. В зоне действия Кольцовской таможни в 2016 году товарооборот увеличился в 2,3 раза — до ...08.11.2016 В январе-октябре импорт из России в КНР снизился на 5,2%
УрБК, Москва, 08.11.2016. По итогам января-октября общий объем двустороннего товарооборота между Россией и КНР достиг ...20.10.2016 Товарооборот между Свердловской областью и Украиной с 2013 года сократился в 5-7 раз
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2016. За первые 9 месяцев 2016 года товарооборот между Свердловской областью и Украиной ...