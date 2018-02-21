УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. По итогам 2022 года товарооборот между Свердловской областью и Белоруссией вырос в ...

Товарооборот между Свердловской областью и Белоруссией превысил 600 млн долларов США

В 2017 году Свердловская область экспортировала товаров на сумму 6 млрд 920,6 млн долл. США. По сравнению с 2016 годом ...

В 2017 году экспорт товаров из Свердловской области сократился на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. В зоне действия Кольцовской таможни в 2016 году товарооборот увеличился в 2,3 раза — до ...

Товарооборот в зоне Кольцовской таможни в 2016 году составил 2,1 млрд долл. США

УрБК, Москва, 08.11.2016. По итогам января-октября общий объем двустороннего товарооборота между Россией и КНР достиг ...

В январе-октябре импорт из России в КНР снизился на 5,2%

Товарооборот между Свердловской областью и Украиной с 2013 года сократился в 5-7 раз

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2016. За первые 9 месяцев 2016 года товарооборот между Свердловской областью и Украиной ...