Официальный курс доллара США снизился на 88 коп., евро — на 89 коп.

УрБК, Москва, 07.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июля 2023 года. Курс долл. США снизился на 88,16 коп., до 91.68 руб., евро — на 89,74 коп., до 99,81 руб.