УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:44

На юбилейный Екатеринбург теперь можно посмотреть в режиме продвинутой реальности

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Коллектив екатеринбургских дизайнеров и программистов создал мобильное приложение в концепции AR («продвинутой реальности»). Направив камеру смартфона на то или иное здание в городе, на экране можно будет увидеть информацию о нем, а также оригинальное визуальное оформление, помогающее прочувствовать замысел архитектора. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

На юбилейный Екатеринбург теперь можно посмотреть в режиме продвинутой реальности
Изображение из личного Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

«Подобный новый цифровой взгляд полезен не только гостям, которые увидят Екатеринбург впервые, но и жителям города. Приложение позволит взглянуть по-новому на то, что знакомо с детства», — считает градоначальник.

Так, здание Главпочтамта окажется окружено яркими линиями и формами в стиле архитектора Чернихова. А Водонапорная башня на Плотинке превратится в динамичное цифровое сооружение. Сейчас приложение включает в себя 15 объектов городской среды.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.06.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ, утверждающий проект планировки и ...

07.04.2023 В Екатеринбурге на следующей неделе начнут наносить новую дорожную разметку

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Со следующей недели в Екатеринбурге на улицы города начнут наносить свежую дорожную ...

28.12.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние снегоуборочной техники после ремонта

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние коммунальной техники, которая ...

05.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей города принять участие в формировании программы традиционного объезда территорий муниципалитета

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в сегодняшнем выпуске «Итогов недели» обратился к ...

25.02.2022 Определился лидер голосования по выбору изображения на реверсе памятной монеты к 300-летию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Сегодня завершилось голосование по выбору изображения на реверсе памятной монеты к ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей
Архив новостей
Июль 2023 (168)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18