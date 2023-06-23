На юбилейный Екатеринбург теперь можно посмотреть в режиме продвинутой реальности

Изображение из личного Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Коллектив екатеринбургских дизайнеров и программистов создал мобильное приложение в концепции AR («продвинутой реальности»). Направив камеру смартфона на то или иное здание в городе, на экране можно будет увидеть информацию о нем, а также оригинальное визуальное оформление, помогающее прочувствовать замысел архитектора. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.«Подобный новый цифровой взгляд полезен не только гостям, которые увидят Екатеринбург впервые, но и жителям города. Приложение позволит взглянуть по-новому на то, что знакомо с детства», — считает градоначальник.Так, здание Главпочтамта окажется окружено яркими линиями и формами в стиле архитектора Чернихова. А Водонапорная башня на Плотинке превратится в динамичное цифровое сооружение. Сейчас приложение включает в себя 15 объектов городской среды.