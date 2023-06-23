На юбилейный Екатеринбург теперь можно посмотреть в режиме продвинутой реальности

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ, утверждающий проект планировки и ...07.04.2023 В Екатеринбурге на следующей неделе начнут наносить новую дорожную разметку
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Со следующей недели в Екатеринбурге на улицы города начнут наносить свежую дорожную ...28.12.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние снегоуборочной техники после ремонта
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние коммунальной техники, которая ...05.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей города принять участие в формировании программы традиционного объезда территорий муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в сегодняшнем выпуске «Итогов недели» обратился к ...25.02.2022 Определился лидер голосования по выбору изображения на реверсе памятной монеты к 300-летию Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Сегодня завершилось голосование по выбору изображения на реверсе памятной монеты к ...