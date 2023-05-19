Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 323 млн рублей на завершение строительства гимназии № 40 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 328 млн руб. на завершение ...22.03.2023 Евгений Куйвашев показал Сергею Кравцову новый корпус гимназии № 120 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр просвещения РФ Сергей ...14.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил новый корпус гимназии № 120 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил новый строящийся корпус ...09.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил дополнительные средства на строительство дорог и социальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил дополнительные средства на ...19.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 240 млн рублей на завершение строительства корпуса гимназии № 120 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно направил 243 млн руб. на ...