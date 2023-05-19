Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 323 млн рублей на завершение строительства гимназии № 40 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил Екатеринбургу 323 млн руб. субсидий на завершение строительства гимназии № 40. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



«Мы направили Екатеринбургу несколько субсидий на опережающее финансирование в 2023 году объектов образовательной и транспортной инфраструктуры. В том числе на участки улиц, которые строятся по программе «Стимул» в районах комплексной жилой застройки в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», — рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.



Строительство школы на 1 тыс. 025 мест идет с опережением: она должна принять учеников 1 сентября текущего года. Здание будет иметь четыре этажа и 24 класса для учащихся старшего и среднего звена, 16 — для младшего. Также в школе обустроят актовый зал на 430 мест, коворкинг, медиазону, три спортивных зала, предметные классы со всей необходимой аппаратурой. Проект предусматривает эксплуатируемую кровлю — площадку на крыше, по которой можно гулять.