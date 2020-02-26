В Свердловской области взносы на капремонт жилых помещений за год выросли на 40%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Свердловской области жилищные услуги (без аренды квартир у частных лиц) в мае 2023 года подорожали на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.



При этом сильнее всего из перечня жилищных услуг выросли взносы на капремонт — на 40,9%.



Коммунальные услуги в Свердловской области, в свою очередь, за год подорожали на 12,2%. В том числе электроснабжение — на 14,5%, холодное водоснабжение — на 13,4%, газоснабжение — на 12,5%, отопление — на 12,4%, горячее водоснабжение — на 11,6%.