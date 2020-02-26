В Свердловской области взносы на капремонт жилых помещений за год выросли на 40%

Жилищные услуги в Свердловской области в январе подорожали на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает ...26.02.2020 Жилищные услуги в Свердловской области в январе подорожали на 1,8%
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2020. Жилищные услуги в Свердловской области в январе подорожали на 1,8% по сравнению с ...08.11.2017 С начала года коммунальные тарифы в России выросли на 4,5%
Тарифы на коммунальные услуги в России за январь-октябрь 2017 года увеличились на 4,5%. Об этом сообщает РИА «Новости» ...08.11.2017 С начала года коммунальные тарифы в России выросли на 4,5%
УрБК, Москва, 08.11.2017. Тарифы на коммунальные услуги в России за январь-октябрь 2017 года увеличились на 4,5%. Об ...07.02.2011 В январе 2011 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России выросли на 9,1%
УрБК, Москва, 07.02.2011. В январе 2011 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России выросли на 9,1%. ...