В Свердловской области взносы на капремонт жилых помещений за год выросли на 40%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Свердловской области жилищные услуги (без аренды квартир у частных лиц) в мае 2023 ...26.02.2020 Жилищные услуги в Свердловской области в январе подорожали на 1,8%
Жилищные услуги в Свердловской области в январе подорожали на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает ...26.02.2020 Жилищные услуги в Свердловской области в январе подорожали на 1,8%
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2020. Жилищные услуги в Свердловской области в январе подорожали на 1,8% по сравнению с ...08.11.2017 С начала года коммунальные тарифы в России выросли на 4,5%
Тарифы на коммунальные услуги в России за январь-октябрь 2017 года увеличились на 4,5%. Об этом сообщает РИА «Новости» ...08.11.2017 С начала года коммунальные тарифы в России выросли на 4,5%
УрБК, Москва, 08.11.2017. Тарифы на коммунальные услуги в России за январь-октябрь 2017 года увеличились на 4,5%. Об ...