В Свердловской области жилищные услуги за год подорожали на 21%

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем ...07.07.2023 В Свердловской области взносы на капремонт жилых помещений за год выросли на 40%
В Свердловской области жилищные услуги (без аренды квартир у частных лиц) в мае 2023 года подорожали на 21,2% по ...07.07.2023 В Свердловской области взносы на капремонт жилых помещений за год выросли на 40%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Свердловской области жилищные услуги (без аренды квартир у частных лиц) в мае 2023 ...26.02.2020 Жилищные услуги в Свердловской области в январе подорожали на 1,8%
Жилищные услуги в Свердловской области в январе подорожали на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает ...26.02.2020 Жилищные услуги в Свердловской области в январе подорожали на 1,8%
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2020. Жилищные услуги в Свердловской области в январе подорожали на 1,8% по сравнению с ...