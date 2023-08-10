УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

В Свердловской области жилищные услуги за год подорожали на 21%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. В Свердловской области жилищные услуги (без аренды квартир у частных лиц) в июле 2023 года подорожали на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

При этом сильнее всего из перечня жилищных услуг выросли взносы на капремонт — на 40,9%.

Коммунальные услуги в Свердловской области, в свою очередь, за год подорожали на 8,4%. В том числе холодное водоснабжение — на 9,4%, газоснабжение — на 9,2%, электроснабжение — на 8,9%, отопление — на 8,8%, горячее водоснабжение — на 8%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.08.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июле ускорилась до 4,02%

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем ...

07.07.2023 В Свердловской области взносы на капремонт жилых помещений за год выросли на 40%

В Свердловской области жилищные услуги (без аренды квартир у частных лиц) в мае 2023 года подорожали на 21,2% по ...

07.07.2023 В Свердловской области взносы на капремонт жилых помещений за год выросли на 40%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Свердловской области жилищные услуги (без аренды квартир у частных лиц) в мае 2023 ...

26.02.2020 Жилищные услуги в Свердловской области в январе подорожали на 1,8%

Жилищные услуги в Свердловской области в январе подорожали на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает ...

26.02.2020 Жилищные услуги в Свердловской области в январе подорожали на 1,8%

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2020. Жилищные услуги в Свердловской области в январе подорожали на 1,8% по сравнению с ...

Популярные новости
11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО11.08.2023Праздничный лук16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян
Архив новостей
Сентябрь 2023 (133)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18