В Свердловской области жилищные услуги за год подорожали на 21%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. В Свердловской области жилищные услуги (без аренды квартир у частных лиц) в июле 2023 года подорожали на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.



При этом сильнее всего из перечня жилищных услуг выросли взносы на капремонт — на 40,9%.



Коммунальные услуги в Свердловской области, в свою очередь, за год подорожали на 8,4%. В том числе холодное водоснабжение — на 9,4%, газоснабжение — на 9,2%, электроснабжение — на 8,9%, отопление — на 8,8%, горячее водоснабжение — на 8%.