УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:22

В УБРиР представили программу по выдаче залоговой ипотеки от 11,2% годовых

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) представил программу по выдаче ипотеки на квартиры в залоге. Ставки по ипотеке стартуют от 11,2% годовых с минимальным размером первоначального взноса в 20%.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, в УБРиР за июнь объем выдач ипотеки на 30% больше в сравнении с майскими показателями. Сделки на первичном и на вторичном рынках недвижимости соотносятся в равных долях — 50 на 50.

По словам управляющего директора центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Михаила Прилепова, на сегодняшний день очень большая часть квартир на рынке приобретается в ипотеку, поэтому фиксируется спрос на программу, и он будет только возрастать.

«При этом жизненные обстоятельства могут измениться. Потребуется, например, продать жилье, а наличие обременения может тормозить весь процесс. Мы же эти сложности берем на себя и специально разработали ипотечную программу, где покупатель может воспользоваться кредитными средствами для погашения остатка долга продавца по объекту, находящемуся в залоге в другом банке», — рассказал Михаил Прилепов.

Подать заявку на ипотеку УБРиР можно на сайте, добавив в личный кабинет необходимые документы. Также банк запустил сервис электронной регистрации сделок по ипотеке. Это позволит клиентам подать заявление в электронном виде и без посещения МФЦ и Росреестра.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.04.2023 УБРиР расширил перечень объектов недвижимости для приобретения в ипотеку на льготных условиях

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил перечень объектов недвижимости ...

23.11.2022 УБРиР разработал новую ипотечную программу для первичного жилья

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вместе с застройщиками разработал новую ...

07.11.2022 УБРиР открыл выдачу ипотеки на квартиры в залоге

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обеспечил клиентам возможность оформить ...

27.10.2022 УБРиР внедрил сервис электронной регистрации ипотечных сделок

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил сервис, который позволил ...

23.06.2022 УБРиР запустил ипотеку со ставкой от 0,1% годовых

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в сотрудничестве с крупными ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей
Архив новостей
Июль 2023 (151)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18