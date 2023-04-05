В УБРиР представили программу по выдаче залоговой ипотеки от 11,2% годовых

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) представил программу по выдаче ипотеки на квартиры в залоге. Ставки по ипотеке стартуют от 11,2% годовых с минимальным размером первоначального взноса в 20%.



Как сообщает пресс-служба финансовой организации, в УБРиР за июнь объем выдач ипотеки на 30% больше в сравнении с майскими показателями. Сделки на первичном и на вторичном рынках недвижимости соотносятся в равных долях — 50 на 50.



По словам управляющего директора центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Михаила Прилепова, на сегодняшний день очень большая часть квартир на рынке приобретается в ипотеку, поэтому фиксируется спрос на программу, и он будет только возрастать.



«При этом жизненные обстоятельства могут измениться. Потребуется, например, продать жилье, а наличие обременения может тормозить весь процесс. Мы же эти сложности берем на себя и специально разработали ипотечную программу, где покупатель может воспользоваться кредитными средствами для погашения остатка долга продавца по объекту, находящемуся в залоге в другом банке», — рассказал Михаил Прилепов.



Подать заявку на ипотеку УБРиР можно на сайте, добавив в личный кабинет необходимые документы. Также банк запустил сервис электронной регистрации сделок по ипотеке. Это позволит клиентам подать заявление в электронном виде и без посещения МФЦ и Росреестра.