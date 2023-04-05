В УБРиР представили программу по выдаче залоговой ипотеки от 11,2% годовых

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил перечень объектов недвижимости ...23.11.2022 УБРиР разработал новую ипотечную программу для первичного жилья
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вместе с застройщиками разработал новую ...07.11.2022 УБРиР открыл выдачу ипотеки на квартиры в залоге
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обеспечил клиентам возможность оформить ...27.10.2022 УБРиР внедрил сервис электронной регистрации ипотечных сделок
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил сервис, который позволил ...23.06.2022 УБРиР запустил ипотеку со ставкой от 0,1% годовых
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в сотрудничестве с крупными ...