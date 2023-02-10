УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:24

Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-мае вырос на 17,8%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 120,6 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 17,8%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.02.2023 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года вырос на 4%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...

15.02.2022 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...

12.01.2022 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 14%

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2022. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...

02.11.2020 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-сентябре вырос на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...

27.08.2020 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-июле вырос на 3%

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2020. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей
Архив новостей
Июль 2023 (151)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18