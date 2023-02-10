Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-мае вырос на 17,8%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 120,6 млрд руб., сообщает Свердловскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 17,8%.

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