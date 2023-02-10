Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-мае вырос на 17,8%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...15.02.2022 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...12.01.2022 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 14%
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2022. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...02.11.2020 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-сентябре вырос на 6,2%
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...27.08.2020 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-июле вырос на 3%
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2020. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...