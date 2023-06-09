В Екатеринбурге стартовала подготовка строительной площадки нового кампуса на базе УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге началась подготовка площадки для строительства нового кампуса на базе Уральского федерального университета (УрФУ). Работы ведутся по инициативе руководства учебного учреждения и губернатора Евгения Куйвашева в рамках национального проекта «Наука и университеты», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



На новом объекте появятся Институт экономики и управления, Институт радиоэлектроники и информационных технологий, специализированный учебно-научный центр для школьников старших классов. Также частью кампуса станут новые общежития и инфраструктура деревни Международного фестиваля университетского спорта.



«Новый кампус общей площадью порядка 100 тыс. квадратных метров будет рассчитан на обучение восьми тысяч студентов. Уже запущены подготовительные работы, специалисты обустраивают строительную площадку, подключают ее к сетям инженерно-технического обеспечения. Основные работы планируется начать в IV квартале этого года, сам объект возведут к 2026 году», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.