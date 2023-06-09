В Екатеринбурге стартовала подготовка строительной площадки нового кампуса на базе УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ...25.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил новые студенческие общежития в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил новые студенческие общежития, ...15.08.2014 Порядка 40 малых и средних инновационных компаний готовы стать резидентами Уральского университетского технополиса
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2014. На сегодняшний день 37 малых и средних инновационных компаний Свердловской области ...26.07.2010 Строительство кампуса Уральского федерального университета начнется не ранее чем через 3 года
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2010. Строительство кампуса Уральского федерального университета на берегу озера Шарташ ...09.06.2010 Кампус Уральского федерального университета разместится на Шарташе
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2010. Наблюдательный совет УрФУ рассмотрел план строительства кампуса университета на ...