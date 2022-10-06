Белорусская делегация намерена заключить на ИННОПРОМе более 60 контрактов на сумму свыше 190 млн долларов США

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Представители Белоруссии, которые посетят международную промышленную выставку ИННОПРОМ, планируют подписать в ходе мероприятия более 60 соглашений на сумму свыше 190 млн долл. США. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко.



«Сейчас ведется очень активная работа. Каждый день цифры увеличиваются. Насколько я был информирован еще вчера — более 60 соглашений планируется к подписанию. Цифры по контрактам растут с каждым днем. Была озвучена информация, что порядка 190 млн долл. США уже фактически законтрактованы и готовятся к подписанию. Но я убежден, что сама площадка будет местом и основанием для установления новых контактов, новых контрактов, соглашений», — сказал спикер.



Уточним, что в этом году Белоруссия впервые выступит страной-партнером выставки ИННОПРОМ. Белорусские гости займут более 3 тыс. кв. м. на выставочной площадке. Помимо привычных стендов, делегаты подготовили ярмарку-фестиваль.