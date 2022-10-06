УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:43

Белорусская делегация намерена заключить на ИННОПРОМе более 60 контрактов на сумму свыше 190 млн долларов США

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Представители Белоруссии, которые посетят международную промышленную выставку ИННОПРОМ, планируют подписать в ходе мероприятия более 60 соглашений на сумму свыше 190 млн долл. США. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко.

«Сейчас ведется очень активная работа. Каждый день цифры увеличиваются. Насколько я был информирован еще вчера — более 60 соглашений планируется к подписанию. Цифры по контрактам растут с каждым днем. Была озвучена информация, что порядка 190 млн долл. США уже фактически законтрактованы и готовятся к подписанию. Но я убежден, что сама площадка будет местом и основанием для установления новых контактов, новых контрактов, соглашений», — сказал спикер.

Уточним, что в этом году Белоруссия впервые выступит страной-партнером выставки ИННОПРОМ. Белорусские гости займут более 3 тыс. кв. м. на выставочной площадке. Помимо привычных стендов, делегаты подготовили ярмарку-фестиваль.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.10.2022 Беларусь будет страной-партнером выставки «Иннопром» в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Беларусь будет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в 2023 ...

17.02.2021 Международную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге планируют провести в традиционном формате

Международную промышленную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге планируется провести в традиционном формате. Об ...

17.02.2021 Международную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге планируют провести в традиционном формате

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Международную промышленную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге планируется ...

14.07.2011 В первый день выставки «ИННОПРОМ» подписаны соглашения на сумму 146 млрд. рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2011. В первый день работы выставки и форума «ИННОПРОМ-2011» губернатор Свердловской области ...

12.07.2011 Министр промышленности и науки Свердловской области Александр Петров: «ИННОПРОМ-2011» может привлечь в область 157 млрд. рублей инвестиций

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2011. «На «ИННОПРОМе-2011» мы планируем подписать 35 контрактов на сумму более 157 млрд. ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей
Архив новостей
Июль 2023 (151)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18