Белорусская делегация намерена заключить на ИННОПРОМе более 60 контрактов на сумму свыше 190 млн долларов США

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Беларусь будет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в 2023 ...17.02.2021 Международную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге планируют провести в традиционном формате
Международную промышленную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге планируется провести в традиционном формате. Об ...17.02.2021 Международную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге планируют провести в традиционном формате
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Международную промышленную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге планируется ...14.07.2011 В первый день выставки «ИННОПРОМ» подписаны соглашения на сумму 146 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2011. В первый день работы выставки и форума «ИННОПРОМ-2011» губернатор Свердловской области ...12.07.2011 Министр промышленности и науки Свердловской области Александр Петров: «ИННОПРОМ-2011» может привлечь в область 157 млрд. рублей инвестиций
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2011. «На «ИННОПРОМе-2011» мы планируем подписать 35 контрактов на сумму более 157 млрд. ...