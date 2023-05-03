Половина российских компаний заявила о нехватке работников

В январе-марте 2023 года 11% компаний заявили об отсутствии барьеров для своей работы. Кварталом ранее такой ответ дали ...03.05.2023 По итогам января-марта 11% российских предприятий заявили об отсутствии барьеров в работе
УрБК, Москва, 03.05.2023. В январе-марте 2023 года 11% компаний заявили об отсутствии барьеров для своей работы. ...26.05.2016 Аналитики правительства РФ отмечают ослабление конкуренции на российских рынках
УрБК, Москва, 26.05.2016. Аналитический центр при правительстве РФ исследовал состояние конкурентной среды на ...21.03.2016 Иностранные инвесторы отмечают ухудшение делового климата в России в 2015 году
Большая часть (77%) иностранных инвесторов отмечает ухудшение делового климата в России в 2015 году. Об этом сообщает ...21.03.2016 Большинство иностранных инвесторов отмечают ухудшение делового климата в России в 2015 году
УрБК, Москва, 21.03.2016. Большая часть (77%) иностранных инвесторов отмечает ухудшение делового климата в России в ...