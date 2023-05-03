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Половина российских компаний заявила о нехватке работников

УрБК, Москва, 07.07.2023. Почти 50% российских компаний заявили о нехватке сотрудников. Это рекордное значение с 2013 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных опроса Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Авторы исследования отмечают, что кадровый дефицит за десятилетия поднимался выше 45% только в 2021 году, когда после пандемии начался активный набор кадров. Минимум же был в 2015 году, когда в России увеличилась безработица. То есть динамика оценок нехватки рабочей силы зависит от роста и спада экономики страны.

Отдельно отмечается, что в свежем опросе 31,5% предприятий сообщили, что не пострадали от санкций, хотя годом ранее такой ответ дали 18% респондентов. Число компаний, собирающихся запустить новые инвестиционные проекты в ближайшие один-два года, выросло с 26% до 40%.
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