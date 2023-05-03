Половина российских компаний заявила о нехватке работников

Материалы по теме

По итогам января-марта 11% российских предприятий заявили об отсутствии барьеров в работе

В январе-марте 2023 года 11% компаний заявили об отсутствии барьеров для своей работы. Кварталом ранее такой ответ дали ...

По итогам января-марта 11% российских предприятий заявили об отсутствии барьеров в работе

УрБК, Москва, 03.05.2023. В январе-марте 2023 года 11% компаний заявили об отсутствии барьеров для своей работы. ...

Аналитики правительства РФ отмечают ослабление конкуренции на российских рынках

УрБК, Москва, 26.05.2016. Аналитический центр при правительстве РФ исследовал состояние конкурентной среды на ...

Иностранные инвесторы отмечают ухудшение делового климата в России в 2015 году

Большая часть (77%) иностранных инвесторов отмечает ухудшение делового климата в России в 2015 году. Об этом сообщает ...

Большинство иностранных инвесторов отмечают ухудшение делового климата в России в 2015 году

УрБК, Москва, 21.03.2016. Большая часть (77%) иностранных инвесторов отмечает ухудшение делового климата в России в ...