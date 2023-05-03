Половина российских компаний заявила о нехватке работников

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УрБК, Москва, 21.03.2016. Большая часть (77%) иностранных инвесторов отмечает ухудшение делового климата в России в ...