Половина российских компаний заявила о нехватке работников

УрБК, Москва, 07.07.2023. Почти 50% российских компаний заявили о нехватке сотрудников. Это рекордное значение с 2013 ...03.05.2023 По итогам января-марта 11% российских предприятий заявили об отсутствии барьеров в работе
В январе-марте 2023 года 11% компаний заявили об отсутствии барьеров для своей работы. Кварталом ранее такой ответ дали ...03.05.2023 По итогам января-марта 11% российских предприятий заявили об отсутствии барьеров в работе
УрБК, Москва, 03.05.2023. В январе-марте 2023 года 11% компаний заявили об отсутствии барьеров для своей работы. ...21.03.2016 Иностранные инвесторы отмечают ухудшение делового климата в России в 2015 году
Большая часть (77%) иностранных инвесторов отмечает ухудшение делового климата в России в 2015 году. Об этом сообщает ...21.03.2016 Большинство иностранных инвесторов отмечают ухудшение делового климата в России в 2015 году
УрБК, Москва, 21.03.2016. Большая часть (77%) иностранных инвесторов отмечает ухудшение делового климата в России в ...