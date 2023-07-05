Официальный курс доллара США вырос на 2,2 руб., евро — на 2,3 руб.

УрБК, Москва, 07.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июля 2023 года. Курс долл. США вырос на 2,23 руб., до 92,56 руб., евро — на 2,30 руб., до 100,71 руб.