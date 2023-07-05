Официальный курс доллара США вырос на 2,2 руб., евро — на 2,3 руб.

УрБК, Москва, 06.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июля 2023 года. Курс долл. США ...05.07.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 05.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июля 2023 года. Курс долл. США ...04.07.2023 Официальный курс доллара США вырос на 94 коп., евро — на 1 руб. 24 коп.
УрБК, Москва, 04.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июля 2023 года. Курс долл. США ...30.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,3 руб., евро — на 91 коп.
УрБК, Москва, 30.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июля 2023 года. Курс долл. США ...23.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 23.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 мая 2023 года. Курс долл. США ...