Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,39%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 26 июня по 3 июля выросли на 0,1% и составили 62,49 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,32%, до 47,78 руб. Бензин АИ-95 — на 0,39%, до 51,48 руб. Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,18% и составила 59,5 руб.

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