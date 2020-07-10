Присвоивший 24,5 млн рублей бывший директор свердловского БТИ Денис Конев досрочно освободился из колонии

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Верхотурский районный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из места лишения свободы для Дениса Конева. Ранее он работал директором СОГУП «Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» и был признан виновным в хищении 24,5 млн руб., сообщается в Telegram-канале Свердловского областного суда.



В 2019 году, когда бывшего директора осудили, было установлено, что он по фиктивным договорам перечислил двум подрядным организациям крупные суммы. В одному случае это были 2,5 млн руб. за выполнение работ на дорогах, а в другом — свыше 22 млн руб. по договору о проведении геодезических работ. Но фактически они не выполнялись, а подрядные организации вернули Д. Коневу деньги наличными.



В итоге мужчина был приговорен к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тыс. руб. Плюс он обязан был возместить своей организации 24 млн 760 тыс. руб. материального ущерба.



Осужденный неоднократно пытался выйти на свободу раньше срока, и ему трижды отказывали в УДО. Очередное ходатайство было одобрено Верхотурским районным судом. Прокурор попытался оспорить решение, но Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательства в судебный акт.