Присвоивший 24,5 млн рублей бывший директор свердловского БТИ Денис Конев досрочно освободился из колонии

УрБК, Оренбург, 10.07.2020. Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство об УДО бывшего замгубернатора ...21.08.2019 Экс-директора свердловского «Областного центра недвижимости» признали виновным в хищении 25 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывшего директора СОГУП «Областной центр ...11.04.2018 Свердловский областной суд отказал Александру Куковякину в условно-досрочном освобождении
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. Свердловский областной суд отказал бывшему лидеру ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину в ...19.05.2014 Максим Петлин направил в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2014. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство от бывшего депутата ...15.01.2009 Юрий Буданов вышел на свободу
Бывший полковник Юрий Буданов, осужденный за убийство жительницы Чечни Эльзы Кунгаевой, сегодня вышел вышел на свободу. ...