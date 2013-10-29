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Вчера, 16:45

Горнолыжный комплекс «Гора Белая» перейдет в концессию группе «Синара»

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Группа «Синара» получит от правительства Свердловской области в рамках концессионного соглашения горнолыжный комплекс «Гора Белая». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление губернатора Евгения Куйвашева.

Для курорта планируется организовать восемь новых трасс и в 20 раз увеличить номерной гостиничный фонд. Глава региона утверждает, что по проекту пройдет «многоплановая работа», а «объем инвестиций достаточно серьезный».

Уточним, что создание туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» началось в 2017 году. В него входят горнолыжный комплекс, буферная зона Висимского заповедника, природный парк «Река Чусовая» и 16 населенных пунктов.

Ранее УрБК неоднократно писал о проблемах в реализации проекта «Гора Белая». Ключевым препятствием было недофинансирование со стороны региона. Руководство кластера заявляло о необходимости инвестиций со стороны государства в 5 млрд руб., в среднем — более 1 млрд руб. в год. Однако на реализацию проекта выделялось каждый год все меньше средств.
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