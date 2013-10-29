Горнолыжный комплекс «Гора Белая» перейдет в концессию группе «Синара»

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2013. В министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...29.10.2013 Власти Свердловской области ликвидируют спортивно-развлекательный комплекс «Гора Белая»
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2013. Правительство Свердловской области приняло проект постановления «Об утверждении ...23.07.2013 Свердловская область выкупит 28% уставного капитала комплекса «Гора Белая» за 31 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2013. Свердловская область выкупит 28% уставного капитала спортивно-развлекательного ...17.08.2011 Свердловская область увеличила свой пакет акций в ОАО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая»
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2011. Правительство Свердловской области приняло постановление о приобретении в ...16.04.2010 Владимир Вагенлейтнер сложил полномочия члена Совета директоров ОАО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая»
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2010. Прекращены полномочия ряда аффилированных лиц ОАО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая». В ...