Сбившийся флагман

«Гора Белая» рискует лишиться статуса главного туристического объекта Свердловской области. Пока менеджеры туркластера показывают красивые презентации и делятся амбициозными планами по его развитию, у них наблюдаются проблемы с получением финансирования, которые сопровождаются вопросами об эффективности расходования ранее полученных денег.



До последнего времени «Гора Белая» была флагманом продвижения въездного туризма в Свердловской области. Большой проект изначально задумывался, как развитие существующего горнолыжного курорта с последующим созданием новых объектов, включая средства размещения и трассы.



Туркластером занимается АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области». Сейчас «Гора Белая» включает ряд направлений — от центрального горнолыжного (сектор сформирован вокруг одноименного горнолыжного курорта) до природного (Висимский заповедник), походно-туристического (сплавы по реке Чусовой) и исторического. В последний входит целый ряд индустриальных центров XVII-XIX веков, в том числе Черноисточинский, Висимо-Уткинский и Висимо-Шайтанский заводы. Предполагается, что они должны стать идеологической основой, которая поможет туристам окунуться в историю «горнозаводской цивилизации» — уникального индустриально-хозяйственного и культурного феномена, существовавшего на территории региона в прошлом. Плюс под управление АНО был отдан новый туристический кластер в Сысерти.



При этом проект является, по сути, инфраструктурным, направленным на создание точек притяжения туристов и площадок для малого и среднего бизнеса, которые бы обслуживали этот поток. То есть кормили, поили, развлекали, организовывали экскурсии, конные походы, катание на квадроциклах или байдарках, зрелищные исторические реконструкции или любые иные активности, способные привлечь внимание путешественников.



Отдельно стоит выделить, что последние несколько лет в рамках кластера был реализован ряд проектов, оставивших громкий след в информационном пространстве. Например, работающая летом в Черноисточинске на месте бывшего завода арт-резиденция. Она стала площадкой для нескольких фестивалей, там же проходили познавательные туры.



Иными словами, «Гору Белую» можно назвать амбициозным мегапроектом, обладающим большим потенциалом. Когда речь заходила о каких-то крупных федеральных мероприятиях в уральском туризме, то обязательно говорили о «Горе Белой», а ее представители дополняли все это яркими презентациями. Однако в ближайшем будущем туркластер может лишиться этого статуса как с точки зрения реализации туристического продукта, так и в информационном пространстве.



Сейчас возникает ощущение, что проект «Гора Белая» уже не будет реализован. Главная проблема состоит в недофинансировании со стороны Свердловской области. В управляющей компании говорили, что для реализации замысла требуются инвестиции со стороны государства в размере 5 млрд руб., в среднем — более 1 млрд руб. в год. Вместо запрошенных 1,4 млрд руб. в 2023 году кластер получит, судя по проекту регионального бюджета, 1 млн руб. В бюджетах на плановые 2024 и 2025 годы на «Гору Белую» не выделено вообще ничего. Удастся ли изменить ситуацию и получится ли добиться этих средств — вопрос открытый. Однако можно констатировать, что с каждым годом денег выделяется все меньше, поскольку в 2022 году было направлено 83 млн руб. вместо желаемых руководством 1,3 млрд.



Однако существует и другая проблема — что действительно делается для реализации проекта туркластера «Гора Белая»? Прошло уже несколько лет с его старта, но до сих пор все находится на стадии юридических документов, оформления земельных участков и неких предварительных договоренностей с инвесторами. При такой скорости и при таком финансировании программа попросту не будет реализована.



Нужно отметить, что даже несмотря на недофинансирование в проект вкладываются большие деньги. Из бюджета Свердловской области напрямую было выделено 253 млн руб. Но на деле за счет дополнительного ассигнования эта сумма может насчитывать порядка 500 млн руб.



Один из экспертов на правах анонимности отметил, что за выделенные «Горе Белой» средства любой другой горнолыжный комплекс региона смог бы превратиться в курорт «если не мирового, то федерального уровня». АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» с большой вероятностью тоже проделала огромную юридическую, бюрократическую и информационную работу, предприняла большие усилия в области пиара, по выстраиванию отношений с властями (в том числе с московскими) и фондами. Но пока что не наблюдается полноценной реализации заявленных планов.



Очевидно, что в этой ситуации неизбежно изменится и положение руководителя АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» Леонида Гункевича в качестве центрального регионального спикера по теме въездного туризма и соответствующей инфраструктуры. В местных СМИ все чаще поднимается вопрос об эффективном расходовании государственных средств на развитие туркластера и непосредственной ответственности за этот процесс самого Леонида Гункевича.



Таким образом, можно предположить, что туристический кластер «Гора Белая» уже в ближайшем будущем может утратить статус флагмана уральской туриндустрии и, как следствие, выпасть из информационной повестки. Но вряд ли это место надолго окажется вакантным. Очевидно, что борьба за статус и связанные с ним преференции развернется уже в ближайшее время. Сейчас пока сложно сказать, что станет новым туристическим флагманом. Но уже понятно, что в этой борьбе будут участвовать с высокой долей вероятности частные, а не государственные проекты. Видно, что бюджету сейчас не до крупных вложений в туристическую инфраструктуру, поэтому отрасль будет ориентироваться на частных инвесторов.



Фото предоставлено сайтом morguefile.com (Seemann)