Продажи новых легковых автомобилей в РФ в III квартале могут вырасти на 18%

В России за май наблюдается рост продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей на 112% в сравнении с ...06.06.2023 В мае продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ выросли на 112%
УрБК, Москва, 06.06.2023. В России за май наблюдается рост продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) ...12.01.2023 В России за 2022 год продажи легковых автомобилей и LCV сократились на 58%
В России за прошедший год продажи легковых машин и LCV снизились на 58,8% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает ...12.01.2023 В России за 2022 год продажи легковых автомобилей и LCV сократились на 58%
УрБК, Москва, 12.01.2023. В России за прошедший год продажи легковых машин и LCV снизились на 58,8% по сравнению с 2021 ...08.10.2012 В России растут продажи легковых автомобилей
В январе-сентябре 2012 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 14% по сравнению с ...