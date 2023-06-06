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Вчера, 15:06

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в III квартале могут вырасти на 18%

УрБК, Москва, 06.07.2023. По итогам III квартала 2023 года в России могут реализовать 298 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Такой прогноз дали в Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), сообщает РИА «Новости».

«Прогноз на III квартал: 298 тысяч автомобилей, рост на 15-18% (год к году)», — говорится в сообщении ассоциации.

По прогнозам российских автодилеров, в III квартале большая часть реализованных машин придется на китайские (130 тыс. машин) и российские (123 тыс.) автобренды. Оставшуюся часть составят иномарки, которые ввозятся по параллельному импорту.

Добавим, что в мае продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ выросли на 112%, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса.
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