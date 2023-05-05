В мае продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ выросли на 112%

В России за май наблюдается рост продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей на 112% в сравнении с прошлогодними показателями. Объем реализованных машин составил 51 тыс. 466 шт., сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).



«Май 2023 г. ознаменовался повышением уровня продаж новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители / импортеры) на 112,1%, или на 27 198 штук по сравнению с маем 2022 года, и продажи составили 51 466 автомобилей», — говорится в сообщении.



Как напомнили в АЕБ, в статистику за месяц не входят данные о продажах брендов BMW и Mercedes-Benz Rus в связи с решением штаб-квартир BMW Group и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную. Также не включается информация о реализации китайской марки Chery.



Добавим, что аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что в России за май в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей. Объем рынка вырос до 72,2 тыс. штук.