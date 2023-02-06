В России за апрель на 70% выросли продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ за апрель увеличились до 54,3 тыс. машин. Это на 70,6% больше в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
«Апрель 2023 года ознаменовался повышением уровня продаж новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители и импортеры) на 70,6%, или на 22 464 штук по сравнению с апрелем 2022 года, и продажи составили 54 270 автомобилей», — говорится в сообщении.
Кроме того, в АЕБ уточняют, что статистика за месяц не включает данные по продажам китайского бренда Chery, западных иномарок BMW, Mercedes-Benz и российской марки электромобилей Evolute.
Напомним, что, по данным «Автостата», за прошлый месяц реализация новых легковых автомобилей выросла до 75,6 тыс. единиц. Из них наибольшей популярностью пользуется марка отечественного производства — LADA (с долей 33,4%) и модель LADA Granta (24,3%).
УрБК, Москва, 05.05.2023. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ за апрель увеличились до ...06.02.2023 Продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 63%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе упали на 63,1% по сравнению с аналогичным ...06.02.2023 Продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 63%
УрБК, Москва, 06.02.2023. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе упали на 63,1% по ...06.08.2018 Продажи новых легковых автомобилей в России с января по июль 2018 года выросли на 17%
УрБК, Москва, 06.08.2018. Объемы продаж новых легковых легких коммерческих (LCV) автомобилей в России с января по июль ...23.08.2012 Продажи легковых автомобилей в России выросли на 14% в июле
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2012. Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 14% в июле 2012 ...