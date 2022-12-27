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Вчера, 18:01

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли почти втрое

УрБК, Москва, 04.05.2023. За апрель 2023 года в России было продано 75,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% больше, чем в марте, и в 2,7 раза — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Автостат».

Резкий рост связан с эффектом низкой базы, который наблюдался в прошлом году. На китайские бренды пришлось 44% продаж (33,2 тыс. машин), на российские — 35% (26,7 тыс.), на остальных участников рынка — 21%.

При этом самыми популярными все равно остаются отечественные автомобили. Марочный рейтинг по итогам апреля возглавляет LADA (с долей 33,4%), а модельный — LADA Granta (24,3%). Лучшей маркой среди зарубежных остается Chery, а самой популярной иностранной моделью оказался кроссовер Geely Coolray.

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