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Вчера, 17:23

В мае продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ выросли на 112%

УрБК, Москва, 06.06.2023. В России за май наблюдается рост продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей на 112% в сравнении с прошлогодними показателями. Объем реализованных машин составил 51 тыс. 466 шт., сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«Май 2023 г. ознаменовался повышением уровня продаж новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители / импортеры) на 112,1%, или на 27 198 штук по сравнению с маем 2022 года, и продажи составили 51 466 автомобилей», — говорится в сообщении.

Как напомнили в АЕБ, в статистику за месяц не входят данные о продажах брендов BMW и Mercedes-Benz Rus в связи с решением штаб-квартир BMW Group и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную. Также не включается информация о реализации китайской марки Chery.

Добавим, что аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что в России за май в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей. Объем рынка вырос до 72,2 тыс. штук.

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