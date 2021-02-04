Продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 63%

УрБК, Москва, 06.02.2023. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе упали на 63,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Всего в первый месяц текущего года в стране было продано 32 тыс. 499 новых легковых автомобилей. Стоит добавить, что статистика АЕБ не содержит данных о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus в связи с решением штаб-квартир данных брендов изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячных на ежеквартальные.

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