Продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 63%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе упали на 63,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).



Всего в первый месяц текущего года в стране было продано 32 тыс. 499 новых легковых автомобилей.



Стоит добавить, что статистика АЕБ не содержит данных о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus в связи с решением штаб-квартир данных брендов изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячных на ежеквартальные.