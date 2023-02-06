В России за апрель на 70% выросли продажи новых легковых автомобилей

УрБК, Москва, 05.05.2023. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ за апрель увеличились до 54,3 тыс. машин. Это на 70,6% больше в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).



«Апрель 2023 года ознаменовался повышением уровня продаж новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители и импортеры) на 70,6%, или на 22 464 штук по сравнению с апрелем 2022 года, и продажи составили 54 270 автомобилей», — говорится в сообщении.



Кроме того, в АЕБ уточняют, что статистика за месяц не включает данные по продажам китайского бренда Chery, западных иномарок BMW, Mercedes-Benz и российской марки электромобилей Evolute.



Напомним, что, по данным «Автостата», за прошлый месяц реализация новых легковых автомобилей выросла до 75,6 тыс. единиц. Из них наибольшей популярностью пользуется марка отечественного производства — LADA (с долей 33,4%) и модель LADA Granta (24,3%).