В рамках реализации программы газификации ряд свердловских организаций могут освободить от уплаты налога на вновь созданные объекты

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Свердловская область получила очередной транш в размере 900 млн руб. на реализацию ...25.11.2022 На социальную газификацию трех муниципалитетов Среднего Урала дополнительно выделили 300 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» направило еще 300 млн руб. на подведение ...10.11.2022 В Свердловскую область направят около 10 млрд рублей на догазификацию
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Региональный оператор газификации Свердловской области при поддержке губернатора ...19.10.2022 В рамках президентской программы по социальной газификации на Урале построено более 220 км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за год реализации президентской программы по социальной ...01.08.2022 В Свердловской области выделено дополнительно более 600 млн рублей на ускоренную газификацию
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Единый оператор газификации выделил еще 613 млн руб. для проведения ускоренной ...