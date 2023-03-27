В рамках реализации программы газификации ряд свердловских организаций могут освободить от уплаты налога на вновь созданные объекты

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Свердловская область получила очередной транш в размере 900 млн руб. на реализацию ...

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» направило еще 300 млн руб. на подведение ...

В Свердловскую область направят около 10 млрд рублей на догазификацию

В рамках президентской программы по социальной газификации на Урале построено более 220 км газовых сетей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за год реализации президентской программы по социальной ...