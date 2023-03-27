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Вчера, 14:42

В рамках реализации программы газификации ряд свердловских организаций могут освободить от уплаты налога на вновь созданные объекты

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Ряд предприятий Свердловской области будут на три года освобождены от уплаты налога на имущество, созданного в 2024 году в рамках региональной программы газификации ЖКХ. Решение о внесении такого законопроекта в Законодательное собрание Свердловской области инициировал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

По мнению главы области, подобная мера станет дополнительным стимулированием для газораспределительных и иных организаций в выполнении программы догазификации в Свердловской области

«Речь идет об установлении налоговой льготы для газораспределительных организаций, промышленных и иных организаций Свердловской области, а именно об освобождении на три года от уплаты налога в отношении имущества, созданного в 2024 году в рамках региональной программы газификации ЖКХ», — сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, что в настоящее время на Среднем Урале по инициативе губернатора действует пониженная ставка по налогу на имущество для таких организаций. Обнуление этого налога станет дополнительным стимулом, позволяющим создать техническую возможность для подключения более 92 тыс. домовладений к сетям газораспределения до 2030 года.

Напомним, что в марте этого года Свердловская область получила очередной транш в размере 900 млн руб. на реализацию президентской программы по социальной догазификации от Единого оператора «Газпром газификация».
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