ВВП России в I квартале 2023 года снизился на 1,8%

По итогам I квартала 2023 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 0,1% в годовом выражении. В ...04.05.2023 В I квартале 2023 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 0,1%
УрБК, Москва, 04.05.2023. По итогам I квартала 2023 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 0,1% в ...05.02.2020 Индекс физического объема ВВП России в 2019 году составил 101,3%
УрБК, Москва, 05.02.2020. По данным Росстата, индекс физического объема ВВП России в 2019 году по сравнению с 2018 ...03.10.2018 Доля расходов домохозяйств в ВВП во 2-м квартале снизилась до 49,4%
УрБК, Москва, 03.10.2018. По итогам 2-го квартала 2018 года доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП РФ ...03.07.2012 Объем ВВП России за I квартал этого года вырос на 4,9%
УрБК, Москва, 03.07.2012. Объем ВВП России за I квартал 2012 года составил в текущих ценах 13 триллионов 490,6 ...