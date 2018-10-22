Управление запасами производства – цели и задачи

Современный этап развития производственной отрасли характеризуется принципиально новыми требованиями к управлению складскими запасами, которые выходят за рамки традиционных подходов. Поскольку эффективность предприятия в условиях жесткой конкурентной борьбы достигается за счет оптимизации и сокращения издержек, основная цель стратегии формирования запасов заключается в определении их оптимального количества, которое обеспечит бесперебойный производственный процесс при минимальных расходах на приобретение и хранение материальных ресурсов.



Цели и задачи управления запасами



Запасы — необходимый элемент в структуре производственной компании. На входе производственного процесса формируются запасы сырья, материалов и комплектующих, затем на каждом из этапов изготовления продукции возникают запасы незавершенного производства, на выходе — создаются запасы готовых изделий.



Нехватка материальных ресурсов может привести к сбоям в производственном процессе и срывам сроков выполнения заказов, а избыток резервов — к финансовым потерям, связанным с хранением, порчей и замораживанием оборотных средств. В связи с этим основными целями управления запасами являются:



— минимизация совокупных затрат по их формированию и содержанию;

— обеспечение достаточного количества материальных ресурсов, чтобы работа не прерывалась из-за их отсутствия;

— обеспечение быстрой оборачиваемости.



Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:



— определение стратегии управления запасами;

— построение системы контроля за их движением;

— анализ и прогнозирование потребностей в материальных ресурсах;

— планирование оптимального уровня запасов и сроков поставок.



Как организовать эффективное управление



Автоматизация управления запасами помогает консолидировать актуальную информацию, вести учет, планировать необходимое количество материальных ресурсов и сроки их поставок. Для этого могут использоваться системы разных классов.



К традиционным относятся системы класса MRP, где расчет потребности в материальных ресурсах проводится на базе прогнозов спроса. Риски, возникающие при колебаниях спроса, в MRP устраняют за счет формирования страховых резервов.



Более современные инструменты позволяют обеспечить эффективную работу при минимальных запасах в условиях высокой неопределенности. В российской системе оптимизационного планирования для производства СНАРЯД | APS для этого используются технологии искусственного интеллекта и методы современной математики. В решении реализовано синхронное планирование производственных мощностей, запасов и поставок, благодаря чему можно точно определить количество необходимых материальных ресурсов, и обеспечить их наличие в нужный момент без длительного хранения на складе. При любых изменениях спроса можно вносить корректировки, подстраивая производственный процесс под текущую ситуацию.



Стратегии управления



Выделяют три стратегии управления, каждая из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки:



— Для консервативной стратегии характерно наличие не только текущих, но и больших страховых запасов, которые минимизируют риски простоев производства при задержках в поставках сырья и материалов, колебаниях спроса и т.д. При использовании подобного подхода возрастают затраты на содержание, что негативно отражается на рентабельности предприятия.

— При умеренной стратегии управления запасами на складе создается небольшой резерв, необходимый для покрытия потребности в материальных ресурсах при изменении рыночной ситуации. В этом случае риски возрастают, но увеличивается и рентабельность предприятия.

— Агрессивная стратегия направлена на минимизацию резервов вплоть до полного их отсутствия. Такой подход используется в концепции бережливого производства, где складские запасы относятся к одному из видов потерь.



При использовании консервативной стратегии достаточно системы класса MRP, но если предприятие стремиться максимально оптимизировать запасы, а также повысить эффективность производственной деятельности, стоит обратить внимание на системы класса APS.



Реклама. LdtCKLTS5